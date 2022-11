Hideo Kojima heeft jarenlang voor Konami gewerkt, maar daar kwam in 2015 een einde aan. De legendarische Japanse ontwikkelaar vertrok bij de uitgever om zijn eigen studio Kojima Productions op te richten. De eerste game was natuurlijk Death Stranding, dit in samenwerking met Sony Interactive Entertainment.

Inmiddels werkt Kojima aan een nieuw project en de kans is groot dat die titel tijdens The Game Awards uit de doeken gedaan wordt. Kojima Productions is ondanks samenwerkingen met onder andere Sony en 505 Games een onafhankelijke ontwikkelaar en dit zal ook altijd zo blijven, zegt hij in de laatste episode van de Brain Structure podcast.

Vrijwel dagelijks krijgt Kojima aanbiedingen voor zijn studio, waarmee uitgevers Kojima Productions proberen in te lijven. Hij ziet in de voorstellen ook belachelijke bedragen terugkomen, maar het is hem niet om het geld te doen. Hij wil gewoon maken wat hij wil maken en daarom is deze studio opgericht. Tot slot zegt Kojima dat zolang hij leeft, hij waarschijnlijk nooit op dergelijke aanbiedingen in zal gaan.

“Let me reiterate that we are indies. We have no affiliations whatsoever and we are not backed by anyone. And every day I am approached by offers all over the world to buy our studio. Some of those offers are ridiculously high prices but it’s not that I want money. I want to make what I want to make. That’s why I created this studio. So as long as I’m alive, I don’t think I will ever accept those offers.”