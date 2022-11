Sony laat tegenwoordig niet meer weten welke games binnenkort uit PlayStation Plus Extra (en Premium) zullen verschijnen. De ‘Last chance to play’-sectie wordt namelijk niet meer bijgehouden. Gelukkig kunnen wij jullie wel informeren over welke titels op het punt staan om te verdwijnen.

Het Twitteraccount PS Play laat namelijk weten dat er deze maand zes games zullen verdwijnen uit PlayStation Plus Extra. Het gaat om de onderstaande zes titels die de service allemaal op 15 november zullen verlaten. Als je interesse hebt om deze games te spelen en je hebt een abonnement, zul je er snel bij moeten zijn.

GreedFall

Mafia: Definitive Edition

Mafia II: Definitive Edition

Mafia III: Definitive Edition

Ride 4

MXGP 2021 – The Official Motocross Videogame

Op dezelfde datum komen er echter ook vijf nieuwe titels naar PlayStation Plus Premium en dat zijn verschillende Ratchet & Clank-games, waarover je hier meer kan lezen.