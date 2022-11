Vorige week begon Striking Distance Studios met een documentaire van The Callisto Protocol. Nu is het tweede deel in de reeks vrijgegeven en in dit deel wordt er gesproken over hoe de ontwikkelaar een onheilspellende sfeer heeft gecreëerd voor The Callisto Protocol. Dit moet er voor zorgen dat de speler constant in spanning zit en zich nergens in de game veilig voelt.

Hoe de ontwikkelaar dit voor elkaar probeert te krijgen kan je hieronder zien en horen. The Callisto Protocol is vanaf 2 december verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.