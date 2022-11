De Nederlandse ontwikkelaar BLUE BOX is meermaals in verband gebracht met Hideo Kojima. Zo werd de suggestie opgeworpen dat deze ontwikkelaar en de game Abandoned een soort rookgordijn waren voor een nieuwe titel van Hideo Kojima. In een recente aflevering van de Brain Structure podcast heeft Kojima stellig ontkend betrokken te zijn bij deze ontwikkelaar en de game.

Hier heeft BLUE BOX weer op gereageerd in de vorm van een bedankje naar Kojima voor het verschaffen van ‘duidelijkheid’. Met name omdat wat de ontwikkelaar ook deed, hij niet echt serieus genomen meer werd. Niet zo gek ook als je zelf continu de indruk wekt dat er meer speelt dan het lijkt.

Tot op heden weten we nog altijd zo goed als niks over Abandoned, maar in hetzelfde bericht geeft BLUE BOX wel nog aan dat er hard aan de game gewerkt wordt. Wanneer we meer informatie mogen verwachten is echter nog altijd onduidelijk, laat staan wanneer de game uitkomt.

“We want to thank @Kojima_Hideo for addressing the conspiracies openly. It has been a burden and not cool for both fans and developers. We hope everyone can close this for good. We are working hard on Abandoned and we would like to thank you all for your patience!”