Dying Light 2: Stay Human wordt op 10 november eindelijk voorzien van de Bloody Ties uitbreiding. Dit nadat de ontwikkelaar de content eerder van de zomer dit jaar uitstelde na het najaar. Techland heeft nu laten weten dat zij morgen meer over deze uitbreiding zullen vertellen.

Op 6 november om 21:00 uur zal de Poolse ontwikkelaar via Twitch dieper ingaan op Bloody Ties. Dan zal onder andere de nieuwe locatie waar Aiden in terecht komt getoond worden en de ‘Carnage Manica’ zal ter sprake komen. Buiten informatie over de uitbreiding zal ook de lanceringstrailer worden gedeeld.