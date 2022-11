Hideo Kojima heeft de laatste aflevering van zijn Brain Structure podcast aangegrepen om verschillende geruchten de wereld uit te helpen. Zo sprak hij ook over het gerucht dat Death Stranding 2 in ontwikkeling zou zijn geweest voor Google Stadia als exclusieve titel.

Dit gerucht kwam bij 9to5google vandaan, maar is volgens Kojima uit de lucht gegrepen. Hij weet niet waar het gerucht oorspronkelijk vandaan komt en daarbij stipt hij aan dat het annuleren van het project door Phil Harrison klinkklare onzin is.

Sterker nog, Kojima heeft zelfs nooit met Harrison gesproken over een vervolg op Death Stranding. Hij is echter toen het gerucht rondging expres stil gebleven om een kat-en-muis spel te voorkomen.

“I’ve been on good terms with Phil Harrison for a long time, ever since the Metal Gear Days when he was in Europe. The rumor that Death Stranding, moreover a sequel, was in the works to be an exclusive title for Google, is unfounded, and Phil rejecting that is impossible.”