Ghostrunner uit 2020 was een aangename verrassing: de bliksemsnelle actieplatformer in een cyberpunk wereld van ontwikkelaar One More Level wist indruk te maken en werd dan ook veel gespeeld. Vorig jaar werd al aangekondigd dat een vervolg in de maak is, maar na die aankondiging werd het akelig stil rond deze sequel. Nu hebben we enkele updates hierover gekregen.

Tijdens een recente stream om het 2-jarige bestaan van Ghostrunner te vieren, werden enkele details over Ghostrunner 2 gedeeld. Deel 2 wordt groter en ambitieuzer, maar nog steeds met dezelfde uitdagende gameplay. Momenteel wordt verwacht dat de game in het vierde kwartaal van 2023 zal verschijnen én als ‘aperitiefje’ werd ook al wat concept art gedeeld, dat je hieronder kan bewonderen.