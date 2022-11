De release van Gotham Knights vorige maand bracht best wel veel teweeg. De game kreeg middelmatige scores en belandde middenin een hoop controverse omdat de consoleversie van deze game geen performance modus had. Om alles nog wat erger te maken, bleek dat Gotham Knights ook nog eens moeite had om een stabiele framerate van 30fps te garanderen, wat natuurlijk geen goede indruk achterlaat.

De game heeft nu een nieuwe patch gekregen die de performance nog wat zou moeten verbeteren. Ook andere technische plooien worden gladgestreken. Update 1.006 is nu live voor consoles en pc, maar heel uitgebreid is die niet qua patch notes. Er wordt uitsluitend gefocust op het verbeteren van de speelervaring, wat uiteraard een goede zaak is. Bekijk de veranderingen hieronder.

Meer weten over de game? Lees dan hier onze review.