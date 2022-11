De meest recente titels van Ubisoft zijn niet beschikbaar via Steam, omdat de uitgever liever heeft dat je de games via hun eigen launcher aanschaft en speelt, of via de Epic Games Store. Toch lijkt er nu verandering in te komen, want in de broncode van de Assassin’s Creed: Valhalla Ubisoft Connect pagina is een verwijzing naar Steam gevonden na een recente update.

De regel is als volgt: “Internal Dev/QC – Assassin’s Creed Valhalla [STEAM].” Dit suggereert dat deze titel zijn weg naar Steam zal vinden, al heeft Ubisoft officieel nog geen aankondiging gedaan. Insider Gaming heeft vervolgens navraag gedaan bij Ubisoft, maar de uitgever gaf aan niet te reageren op geruchten en speculatie.

Als deze game naar Steam komt is het de vraag of het hier bij blijft, of dat Ubisoft meer games naar het platform gaat brengen. Vooralsnog is de laatste release van Ubisoft op Steam de game Trials Rising, die in februari 2019 uitkwam.