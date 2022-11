Josef Fares heeft met zijn studio Hazelight in de afgelopen jaren twee toppers gebracht: A Way Out en It Takes Two. Beide games zijn enorme successen en het is nu afwachten waar de ontwikkelaar momenteel aan werkt. Er bestaat een kans dat Fares tijdens de aanstaande Game Awards z’n nieuwe titel uit de doeken gaat doen.

In een interview met VGC vertelt hij dat hij aanwezig zal zijn op The Game Awards. Dit voornamelijk om de prijs van Game of the Year uit te reiken aan de winnaar van dit jaar. In het interview vertelt hij ook dat ze goede vooruitgang boeken in de ontwikkeling, maar dat er nog een hoop te doen is.

Volgens Fares zal de game een verrassing zijn en dat op een leuke manier. Met name zijn laatste zin, wekt de indruk dat hij tijdens The Game Awards meer van zijn nieuwe game gaat laten zien. Zo zegt hij het volgende: