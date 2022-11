BioWare werkt momenteel hard aan Dragon Age: Dreadwolf, maar dat is niet het enige project dat ze in ontwikkeling hebben. Zo wordt er ook gewerkt aan de nieuwe Mass Effect en hoewel we daar nog nauwelijks iets over weten, heeft de ontwikkelaar wel aangegeven dat de pre-productie zeer voorspoedig gaat.

Het team dat aan de game werkt bestaat uit Mass Effect veteranen, alsook nieuwkomers. Het team is de afgelopen tijd flink gegroeid en ze zijn zoal bezig met het maken van nieuwe personages en locaties. Tegelijkertijd zal de nieuwe game je ook oudere, bekende locaties laten bezoeken.

Gezien het N7 Day is, hebben ze als teaser de bovenstaande afbeelding vrijgegeven en dat is de eerste keer dat we een glimp van de titel opvangen. Veel is het niet, maar beter iets dan niets. Toch? Meer over de festiviteiten in het kader van N7 Day kun je hier vinden.