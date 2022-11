De laatste tijd komen er steeds meer details naar buiten over Final Fantasy XVI, dit aan de hand van diverse interviews. Nu weten we bijvoorbeeld ook hoeveel uur aan gameplay de game met zich mee zal nemen.

Regisseur Hiroshi Takai heeft in een interview met Everyeye verteld dat het ongeveer 35 á 40 uur duurt om het verhaal van Final Fantasy XVI af te ronden. De RPG heeft echter nog vele zijmissies en daardoor kan de speelduur een stuk hoger uitvallen. Volgens Takai moet je dan denken aan een uur of 70.

“The truth is that during the campaign, there will be plenty of optional content to explore as early as the first playthrough. You will be able to experience most of these without having to complete Final Fantasy 16 first. When factoring in side content, the overall time playtime should reach the 70-hour mark or so.”