Mensen zijn steeds bewuster aan het worden over de hoeveelheid stroom die zij gebruiken in het dagelijks leven en ook in de gamesindustrie gaat er meer aandacht naar verbruiksopties en goedkopere chips. Microsoft heeft onlangs al de stroomopties van de Xbox Series X|S verduidelijkt en het bedrijf is mogelijk van plan om zelfs meer grafische opties toe te voegen om zo het verbruik te verminderen.

Dit blijkt uit een enquête die is verspreid onder gebruikers in het Xbox Insider Program. Eén van de vragen die gebruikers voorgeschoteld hebben gekregen, is hoe zij het zouden vinden als bijvoorbeeld de framerate of resolutie teruggeschroefd zou kunnen worden om zo te besparen op het verbruik. De verwoording impliceert dat de keuze bij de speler zelf ligt, maar later wordt ook de vraag gesteld wat het gevoel zou zijn als dit automatisch gebeurt, bijvoorbeeld als de game inactief is.

Microsoft heeft in ieder geval nog niks concreets aangekondigd, maar gezien Microsoft steeds meer bezig is met dergelijke opties, zou het best kunnen dat dergelijke features op termijn toegevoegd gaan worden.