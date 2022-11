Het gaat de afgelopen jaren zeer goed met FromSoftware. De Japanse studio leefde jarenlang in de schaduw van grotere ontwikkelaars maar men beleefde in 2009 hun doorbraak met Demon’s Souls en later volgde geliefde games als Bloodborne, Sekiro: Shadows Die Twice en eerder dit jaar hun meest ambitieuze project tot nu toe: Elden Ring.

Echter moest de studio al die tijd met uitgevers samenwerken om hun titels aan de man te brengen en werden er deals gesloten met onder andere Bandai Namco, Sony en Activision. Dat behoort straks mogelijk tot het verleden, want een financiële rapportage van grootaandeelhouder Kadokawa vermeldt namelijk dat FromSoftware opties aan het verkennen is om zelf hun games uit te geven, aldus gespot door Ziostorm1.

“The Group aims to establish a framework that enables the expansion of the scope of its own Publishing Business in the global market, which is seeing rapid growth.”