We weten nog geen exacte releasedatum voor Final Fantasy XVI, wel weten we nu dat we voor de release mogelijk al aan de gang kunnen met de RPG. Als alles volgens planning gaat, zal er een demo beschikbaar worden gesteld voordat de volledige game in de winkels ligt.

Final Fantasy XVI staat gepland voor de zomer van 2023, dus de release laat in ieder geval nog aardig wat maanden op zich wachten. Dengeki Online heeft producer Naoki Yoshida aan de tand gevoeld en uit dit gesprek kwam naar voren dat het de bedoeling is om een demo beschikbaar te stellen, vlak voordat de RPG uit zal komen. Dit geeft gamers de mogelijkheid om te kijken of Final Fantasy XVI bij hen in de smaak valt.

“We also plan to distribute a trial version, but we intend to do it with the momentum of ‘soon to be released as soon as it is released.’ Nowadays, entertainment is overflowing, so I want to cherish freshness.”