De periode van grote beurzen en showcases die je om de oren vliegen zitter er voor dit jaar op The Game Awards na min of meer wel op. Daarom is het enigszins een verrassing om te kunnen melden dat er een PC Gaming Show: 2023 Preview showcase is aangekondigd.

Deze show zal plaatsvinden op 17 november om 19:00 uur via het YouTube- en Twitch-kanaal van PC Gamer. De show zal een ‘cocktail’ aan trailers en footage van een aantal aanstaande titels bevatten, waaronder:

Kerbal Space Program 2

Shadows of Doubt

The Great War: Western Front

De partijen die zoal aan de showcase meewerken zijn de volgende: Avalanche Studios Group, Fatshark, Fireshine Games, Frontier Developments, Hashbane, Plaion, Ravenage, SEGA, Starry Studio, Team Miaozi, tinyBuild, Top Hat Studios en Wired Productions.

Hoe lang de PC Gaming Show: 2023 Preview zal duren is niet bekendgemaakt.