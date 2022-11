Hoewel Call of Duty: Modern Warfare 2 pas net uit is, kijkt Activision alweer vooruit naar de toekomst. Tijdens een presentatie van de kwartaalcijfers heeft de uitgever aangegeven dat er in 2023 een nieuwe ‘premium’ Call of Duty release gepland staat.

De gekozen woorden zijn echter interessant, want in plaats van specifiek over een nieuwe game te spreken hanteert de uitgever nu dus ‘next full premium release’. Of zoals in z’n geheel:

“Activision is looking forward to building on its current momentum in 2023, with plans for next year including the most robust Call of Duty live operations to date, the next full premium release in the blockbuster annual series, and even more engaging free-to-play experiences across platforms.”

Hier heeft Jason Schreier van Bloomberg op gereageerd en hij stelt dat Activision hier refereert aan een grote uitbreiding voor Call of Duty: Modern Warfare 2. Het zou hier om een nieuwe singleplayer en nieuwe multiplayer content gaan, maar dan specifiek voor Modern Warfare 2. Het is meer van die game in plaats van een gloednieuwe titel.

De volgende echt nieuwe game zou in ontwikkeling zijn bij Treyarch en gepland staan voor 2024.