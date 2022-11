Gisteren kon je lezen dat EA Games had besloten om de stekker uit Project CARS te trekken. Dit omdat EA niet verwacht dat het een succesvolle titel zal zijn in het raceportfolio van de uitgever. Jammer, maar met het wegvallen zijn er nog genoeg andere franchises over die wel nieuwe delen zullen ontvangen.

Volgens Insider Gaming werkt Codemasters momenteel aan de jaarlijkse Formule 1-games, GRID en WRC 23. Deze laatste titel zal officieel gelicenseerd zijn, aangezien Codemasters de WRC-licentie heeft weten te bemachtigen, die niet langer bij Nacon en Kylotonn Racing ligt na dit jaar.

Dezelfde website meldt ook dat de DiRT franchise door EA geannuleerd zou zijn. Dit is niet terug te lezen in de communicatie die EA verstrekte over Project CARS, dus of het klopt is afwachten. Een grote verrassing mag dat op zich niet zijn, gezien Codemasters zich bezig gaat houden met de WRC-reeks, wat een mooi alternatief is.