Er woedt al langer een discussie of het op release aanbieden van (grote) titels vanaf dag één wel de moeite waard is. Voor spelers is het natuurlijk een fantastische waardepropositie, maar de vraag is nu vooral wat ontwikkelaars en uitgevers daar daadwerkelijk aan verdienen. Take-Two CEO Strauss Zelnick gaf al eerder aan dat het ‘niet logisch‘ is om dergelijke games meteen aan te bieden.

Tijdens een kwartaalrapportage ging Zelnick opnieuw in op diensten zoals Game Pass en het onlangs vernieuwde PlayStation Plus. De chef van Take-Two is nog steeds van mening dat day one titels op abonnementen ‘nergens op slaan’ en hij doelt daarmee ook op de mogelijke verzadiging die Game Pass nu meemaakt; de dienst behaalde voor het tweede jaar op rij het beoogde groeidoel niet.

Zelnick vult zijn argument aan door te stellen dat het vooral voor de uitgever een gemiste kans is om games vanaf dag één aan te bieden. Hiermee bedoelt hij waarschijnlijk dat uitgevers waardevolle day one sales mislopen, die zij later niet meer kunnen terugverdienen.