Dat de Grand Theft Auto en Red Dead Redemption franchises het de voorbije jaren goed hebben gedaan, dat staat buiten kijf. Om dat statement nog wat kracht bij te zetten heeft Take-Two Interactive een tussentijds verslag online gezet waarin ze de meest recente verkoopcijfers van enkele games delen.

Hieruit blijkt dat Grand Theft Auto V op dit moment al meer dan 170 miljoen keren verkocht is, wat een enorme prestatie is. Red Dead Redemption II is inmiddels de 46 miljoen gepasseerd, waardoor die franchise (samen met deel 1 dus) boven de 70 miljoen verkochte exemplaren komt te staan.

Beide games zijn absolute toppers, dus deze hoge cijfers komen misschien niet als een grote verrassing aan. Grand Theft Auto VI is momenteel nog steeds in de maak, maar wanneer die game ooit zal verschijnen, is momenteel nog steeds niet duidelijk.