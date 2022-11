Need for Speed: Unbound laat niet lang meer op zich wachten en zo krijgen we bijna wekelijks wel wat nieuwe beelden te zien. Ook vandaag, want EA Games en Criterion hebben een nieuwe gameplay trailer uitgebracht die draait om zogeheten ‘Takeover Events’.

Dit is een herspeelbaar type evenement in de game en staat onder leiding van A$AP Rocky, die natuurlijk terugkomt in deze nieuwe trailer. Je checkt de beelden hieronder en de omschrijving van dit type evenement luidt als volgt: