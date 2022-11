God of War: Ragnarök ligt eindelijk in de winkels en de pers is in ieder geval erg te spreken over het spel, waaronder onze Lennard. Als je de game hebt gekocht, dan is je waarschijnlijk als eerste opgevallen dat er een heleboel opties zijn om verschillende onderdelen van de game aan te passen. Een nieuwe video gaat hier nu dieper op in.

Bijna elke game heeft tegenwoordig wel opties om je een fijnere/betere speelervaring te bieden, zoals het aan- of uitzetten van de ondertiteling, hints en meer. God of War: Ragnarök gaat echter een flink stuk verder. In totaal zijn er 70 dingen die je aan kunt passen. Welke dit zijn en waarom deze in de PlayStation-exclusive zitten, wordt hieronder uit de doeken gedaan.