Ondanks de moeizame start van Battlefield 2042 beloofde EA Games dat ze de titel langdurig en uitgebreid zouden blijven ondersteunen. Toch ziet het er naar uit dat die ondersteuning ietwat naar beneden is bijgesteld. Insider Gaming heeft vernomen dat de ontwikkelaar enorme plannen voor de post-launch content had, maar dat dit is aangepast omdat de game slecht ontvangen werd.

Uit documenten ingezien door de website, zou de post-launch content onder andere bestaan uit meerdere nieuwe maps per maand. Dit inclusief een uitgebreide ondersteuning voor Battlefield Portal. Deze plannen zijn nu van tafel, want de content drops zouden vanaf seizoen 3 uit het volgende bestaan:

1 nieuwe map

1 nieuwe specialist

1 nieuwe Battle Pass

Nieuwe wapens

Nieuwe voertuigen

Het bovenstaande lijstje is dan niet per maand, maar per seizoen. Daarmee is het behoorlijk afgeschaald qua nieuwe content zo blijkt, hoewel het niet officieel door EA of DICE is bevestigd.