God of War: Ragnarök is inmiddels uit en daarmee is het wachten dan eindelijk voorbij. Spelers kunnen zich begeven in de negen werelden van de Noorse mythologie en mogen een schitterend avontuur van Kratos en Atreus verwachten, zoals wij in onze review schreven. Eén belangrijk onderdeel van games als dit is zonder meer de muziek die jouw een gevoel van immersie moet geven. Hier zit veel tijd en aandacht in, wat zeker te zien is in dit muzikale kijkje achter de schermen.

Componist Bear McCreary en zanger Hozier vertellen samen hoe zij één van de nummers voor God of War: Ragnarök hebben geschreven. Het nummer ‘Blood upon the Snow’ vertelt het verhaal van een wolf en een beer, en dat is ongetwijfeld een verwijzing naar de verschillende karaktereigenschappen van Kratos en Atreus. Het resultaat mag er zeker zijn, want ook het thema van Kratos wordt hierin meegenomen en maakt het tot een bijzonder geheel.