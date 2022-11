Review | WRC Generations – De Franse ontwikkelaar Kylotonn Racing heeft ons de afgelopen jaren voorzien van WRC-games, waarvan er bijna jaarlijks een nieuw deel uitkwam. De licentie gaat echter naar Codemasters met ingang van volgend jaar, waardoor uitgever Nacon en Kylotonn Racing helaas met lege handen achterblijven. Om hun reeks van mooie rallygames een waardig afscheid te geven, krijgen we nu niet WRC 11, maar WRC Generations. Een game die het beste van generaties rally moet aanbieden, maar is dat genoeg om de liefhebber tevreden te houden voor de komende tijd?

WRC Generations is… WRC 10?

De ondergetekende heeft WRC 10 erg veel gespeeld in het afgelopen jaar en een nieuw deel is bij dit soort type games vooral meer van hetzelfde. Dat is nu dus niet anders, wat eigenlijk kenmerkend is voor de franchise. Het gaat met stapjes vooruit in plaats van dat het rigoureuze stappen zijn. Niks mis mee, je kunt immers maar een beperkt aantal dingen doen als je een ontwikkeltijd van een jaar hebt. Feit is dat Kylotonn Racing zich door de jaren heen het maken van rallygames behoorlijk eigen heeft gemaakt. Dit leverde WRC 10 vorig jaar de score van een 8.0 op, maar dat gaat WRC Generations niet halen.

De game is namelijk niet per se een stap vooruit ten opzichte van vorig jaar. Eerder een stap achteruit en dat komt door een paar zaken. Allereerst is de game vrijwel identiek aan WRC 10. Dit wil zeggen dat je wederom de standaard modi krijgt als quick play, een carrièremodus, de optie om vrij te racen in een testomgeving en meer. Ook ontbreekt het niet aan uitdagingen, die we vorig jaar ook al gespeeld hebben. Het voelt allemaal buitengewoon herkenbaar aan en natuurlijk zitten er wat nieuwe zaken in WRC Generations, maar of dat een volledige aanschaf rechtvaardigt betwijfelen we ten zeerste. Het is namelijk WRC 10 in een iets ruimer jasje als het op content aankomt.

Dit maakt wel dat als je nieuwkomer bent, dat je met WRC Generations automatisch het meest uitgebreide pakket in huis haalt. De game is namelijk voorzien van alles wat je in de afgelopen jaren voorgeschoteld kreeg, dit aangevuld met nog wat extra landen en bijbehorende tracks. Hierdoor heb je een forse verzameling van locaties om te racen en dat is buitengewoon uitgebreid. Ook de variatie en hoeveelheid auto’s, nu aangevuld met hybride modellen, is geen reden om over te klagen, dus het is qua content dik in orde. Tegelijkertijd, als je de voorgaande delen gespeeld hebt, is er dus geen reden om dit nieuwe deel voor de volle prijs in huis te halen. Daarvoor heeft het te weinig te bieden.

Stappen terug

Dat WRC Generations een soort ‘Best of’ is, daar kunnen we met de aangebrachte nuance zojuist nog wel mee leven. Opmerkelijker is dat de game op veel fronten een stap terug is ten opzichte van vorig jaar. Eerlijk is eerlijk, WRC 10 was een behoorlijk goede game en daarom is het zo raar om te zien dat we met een mindere titel te maken hebben in plaats van een game die juist vooruitgang boekt. Allereerst is de game op de PlayStation 5 te spelen in twee grafische modi, hierbij krijg je 60fps als je voor een 2K resolutie kiest. Prefereer je mooiere graphics, dan kun je ook voor 4K kiezen met een framerate van 30fps. In de praktijk maakt het echter geen moer uit, want grafisch wordt de game nauwelijks mooier als je overschakelt naar 4K. De halvering van de framerate is bovendien niet prettig, waardoor we al snel weer teruggingen naar 2K.

Wat hierbij ook opvalt is dat de graphics best wel wisselvallig zijn. De auto’s zien er als vanouds goed uit en sommige tracks zijn grafisch schitterend, maar als het wat slechter weer wordt zijn alle regeneffecten extreem overbelicht. Dit ziet er best wel vreemd uit en gezien dat in het vorige deel beter was, vragen we ons af wat Kylotonn precies gedaan heeft op dit vlak. Daarbij moeten we ook opmerken dat het schademodel nog steeds vrij simplistisch is. Gezien de lat steeds hoger wordt gelegd tegenwoordig, hadden we daarin ook wel enige progressie verwacht. Laat staan als het op de physics aankomt, want die zijn nog steeds niet je van het. Je vliegt om het minste geringste over de kop of komt door onbenullige objecten op of naast de baan compleet tot stilstand. Het is wispelturig, waardoor je zelfs bij een perfecte race alsnog de fout in kan gaan. Je vertrouwt als het ware de tracks niet, totdat je ze door en door kent en dat is jammer.

Andere issues die we in eerdere reviews al eens hebben aangekaart zijn ook nog steeds van de partij. Denk dan aan de onvoorspelbaarheid van een race. De ene race win je met een forse voorsprong om een race later op een enorme achterstand te komen tegenover de computergestuurde tegenstanders. Het is een beetje ‘all over the place’, waardoor je moeilijk in kan schatten hoe het verloop van een rally in z’n totaliteit zal zijn. Natuurlijk moet je op het scherpste van de snede rijden, maar als je een keer brokken hebt gemaakt, is het prettig om juist wat marge te hebben in de volgende race. Dat is echter dermate onvoorspelbaar, dat het continu een verrassing is hoe het uitpakt na afloop van een race. Er zit niet echt een logica in.

Rammelende koekblik

Maar met al deze punten aangehaald kunnen we WRC Generations ook weer niet als een drama bestempelen. Als de races je voor de wind gaan, je de feeling in je vingers hebt en je de verschillende locaties ontdekt, zul je je goed kunnen vermaken. Het is alleen zo jammer dat dit het summum had kunnen worden van jaren WRC-games van Kylotonn, maar dat de ontwikkelaar daar helaas niet in slaagt. Het is domweg vreemd om te zien dat de game op bepaalde punten wat achteruit is gegaan in plaats van vooruit – of stil is blijven staan. Je verwacht immers dat bepaalde euvels die vaak zat zijn aangekaart een keer worden opgelost. In plaats daarvan heeft de ontwikkelaar z’n aandacht op wat extra nieuwe content gelegd zoals aangehaald.

Een eervolle vermelding overigens voor de multiplayer, één van de aandachtspunten voor dit jaar. Dit is uitgebreider dan ooit dankzij veel verschillende opties en de mogelijkheid om deel te nemen aan Leagues, waarbij je individueel of als team deel kan nemen aan online races. Het is een leuke toevoeging, zeker om in een team te spelen. Het online segment is simpelweg kort te omschrijven als verzorgd, ware het niet dat de punten van kritiek ook hier op van toepassing zijn. Verder is het advies om de speaker van de DualSense controller snel uit te schakelen, want als je over stenen heenrijdt is het alsof iemand naast je op de bank zit te rammelen met een koekblik vol met bouten en moeren. Een geinig effect, dat helaas snel gaat irriteren. De rest van de audio is overigens zoals voorheen prima in orde.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook beschikbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.