Wie straks in Street Fighter 6 voldoening wil halen uit het aan elkaar rijgen van een reeks schijnbaar onmogelijke moves, kan met de klassieke en moderne controleschema’s aan de slag. Diezelfde mensen raden we ten stelligste af om de dynamische besturing aan te zetten. Deze is immers vooral bedoeld voor nieuwkomers en casual spelers.

Het dynamische controleschema van Street Fighter 6 zal enkel in lokale speelsessies beschikbaar zijn en spelers in staat stellen om al button bashend heel wat spectaculaire moves uit hun mouwen te schudden. Deze zullen dan geselecteerd worden door de AI op basis van enkele parameters. Regisseur Takayuki Nakayama legt het hieronder uit:

“In a normal fighting game, when they [mash buttons], they just do a lot of whiffs. We wanted something important and something that makes a difference happen by randomly pressing buttons. If a character is far away, pressing the face button might throw a projectile, while that same button might pull off a combo in an up-close encounter.”