Met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 volgende week, zal er ook het een en ander gaan veranderen in de huidige Warzone. Activision zal de Battle Royale game niet gaan verwijderen, maar wel uitdunnen qua mogelijkheden.

Zo zal de huidige Call of Duty: Warzone volgende week offline gaan en dat voor ongeveer 12 dagen. Op 28 november om 19:00 uur ’s avonds zal de game opnieuw live gaan, maar dan als Call of Duty: Warzone Caldera. Na deze relaunch is het een compleet losstaande ervaring.

Dit komt met een aantal veranderingen. Zo zullen Rebirth Island en Fortune’s Keep uit de game worden gehaald, waardoor enkel Caldera als map overblijft. Daarnaast zal Caldera niet voorzien zijn van een in-game winkel en ook hebben spelers geen toegang tot content uit Modern Warfare 2 en Warzone 2.0.

Wel is het mogelijk om progressie te boeken zowel qua level als wapens, de Battle Pass content is beschikbaar en andere aankopen die eerder zijn gedaan zullen je ter beschikking staan. De beschikbare dubbel XP tokens zijn puur voor deze game en niet overdraagbaar naar Warzone 2.0.

Spelers die van Warzone Caldera overstappen naar Warzone 2.0 krijgen een paar items om te gebruiken, maar wat voor items dat precies zijn is niet aangegeven.