Mocht het je nog niet duidelijk zijn: God of War: Ragnarök is een topper van de bovenste plank. PlayStation Studios heeft er weer eens een pareltje bij, maar dat betekent niet dat Santa Monica Studio zichzelf nu eenzaam aan de top waant. Ook in hun eigen game vinden ze het leuk om het harde werk van andere ontwikkelaars wat te benadrukken met een kleine knipoog hier en daar.

Zo zijn er nu al drie easter eggs opgedoken die naar andere bekende PlayStation-games verwijzen. Deze zitten allemaal verstopt in de gedichten van Kvasir. Een van de gedichten zit in een boek, waarvan de kaft al verklapt om welke franchise het gaat, namelijk Horizon. Een ander boek bevat tekst die op subtiele wijze verwijst naar Death Stranding. In het derde gedicht wordt er naar The Last of Us verwezen.

We hebben ze hieronder op een rijtje gezet voor je. Zijn jullie nog easter eggs tegengekomen in God of War: Ragnarök? Laat het ons weten in de comments.

Horizon

Death Stranding

The Last of Us