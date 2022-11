Bij de release van Steelrising werd al duidelijk gemaakt dat de studio nog niet klaar was met de alternatieve Franse Revolutie en dat er nog uitbreidingen in de pijplijn zaten. Eind oktober werd de releasedatum van de eerste uitbreiding genaamd Cagliostro’s Secrets onthuld en ook werd de inhoud van deze uitbreiding bekendgemaakt.

De uitbreiding is nu verkrijgbaar en dat wordt gevierd met een nieuwe trailer. De trailer is kort maar krachtig en laat duidelijk zien wat voor vijanden Aegis nu zal aantreffen in het automaton-achtige koninkrijk van koning Louis XVI.

In Cagliostro’s Secrets ga je als Aegis naar het Hôpital Saint Louis om allerlei duistere geheimen van Comte de Cagliostro te ontrafelen. Je gaat in een nieuw gebied aan de slag waar je wat nieuwe vijanden, wapens en een baasgevecht zal aantreffen. De uitbreiding komt met een nieuwe update die wat bug fixes meebrengt, zie hieronder.