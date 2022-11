Baldur’s Gate 3 vertoeft inmiddels al enkele jaren (sinds 2020 om exact te zijn) in early access modus. Het eerste deel van de game is inmiddels al speelbaar, maar er wordt uiteraard hard gewerkt om ervoor te zorgen dat het volledige pakket binnenkort ook gespeeld kan worden.

In een recente community post op Steam geeft de ontwikkelaar nu een update. Goed nieuws: Baldur’s Gate 3 ligt op schema om in 2023 uit te komen.

‘The good news is that we’re on track for release in 2023 – and we’ll have more on that in December. Acts 2 and 3 of the story are being actively playtested to ensure they’re up to the same level of polish and you’ll soon discover that there’s much more in the works (or already complete) than what you’ll encounter in an Early Access playthrough. Our goal is for even the players who have repeated Act 1 over and over again for hundreds of hours to feel like there’s a whole new experience in store for them at launch.’