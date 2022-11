Ongeveer een jaar geleden werd de open wereld RPG Honor of Kings: World van ontwikkelaar TiMi Studio Group en uitgever Tencent Games aangekondigd. Deze indrukwekkende titel is gebaseerd op de mobiele game Honor of Kings en is van Chinese makelij. Het is een tijdje stil gebleven rond deze titel, maar nu is een nieuwe trailer uitgebracht.

De trailer zelf toont zo’n drie minuten aan concrete gameplay, afgewisseld met cutscènes. We zien heel wat omgevingen passeren én concrete combat met verschillende wapens. Jammer genoeg wordt een releasedatum nog niet gegeven en ook de platformen waarop de game zal uitkomen blijven een mysterie.

Bekijk de nieuwe trailer hieronder.

Master a host of mighty skills as you roam this continent of vastness and possibilities. Embark on a journey that will captivate your eyes and heart. Experience new wonders, encounter a colorful cast of characters and leave your mark on long-lost ruins.

“Only the relic can grant me the answer.”

Get ready to embark on a fantasy journey in a world of discovery, wonder and adventure.