Het is alweer even geleden dat de Transformers ons scherm in videogamevorm mochten veroveren. Gelekte cutscènes lijken er echter op te wijzen dat dit in de nabije toekomst zal veranderen. Insider Gaming is namelijk op het account van YouTuber DpzLuna gestuit, waar de beelden terug te vinden waren.

De footage is ondertussen niet meer beschikbaar, maar het zou gaan om een game met de titel Transformers Rise, die naast de obligatoire Autobots en hun aartsvijanden de Decepticons ook een groep nanomachine monsters lijkt te bevatten. De ontwikkelaar van dienst zou de indie studio Certain Affinity zijn.

Laten we hopen dat we binnenkort officieel meer mogen vernemen over deze nieuwe Transformers-game.