Review | Goat Simulator 3 – Gamen doe je vaak vanuit je ‘luie stoel’, maar het is wel degelijk een inspannende bezigheid. Het niet kunnen verslaan van een eindbaas of het oplossen van een moeilijke puzzel, zijn voorbeelden die je soms letterlijk het zweet op je voorhoofd kunnen bezorgen. Het is dan ook wel eens lekker om een game te spelen waarin je gewoon heerlijk je gang kunt gaan, zonder dat je je al teveel hoeft in te spannen. Een spel dat zich niet te serieus neemt en waarin het meer draait om puur plezier dan het testen van je gaming skills. Dit deed Goat Simulator destijds al en nu is diens vervolg op de markt: Goat Simulator 2, euh 3.

De eerste, de beste

In Goat Simulator 3 speel je als een geit en je doel is simpel: wordt de GOAT (Greatest of All Time). Deze titel bereik je door zoveel mogelijk op zichzelf staande missies tot een goed einde te brengen. Deze taken kun je vinden in een wereld, waar je kunt gaan en staan waar je wilt. Je bepaalt dus zelf welke missie je speelt en wanneer. Dit is niet een gigantisch grote wereld, maar dat is niet erg. Dit zorgt er namelijk voor dat er altijd wel een missie in de buurt is en onnodig lang van A naar B lopen wordt hiermee vermeden. De missies die je moet doen om je uiteindelijke doel te bereiken, zijn voor het grootste gedeelte niet moeilijk om te volbrengen. Wat ze wel doen is dat ze voor hele leuke entertainment zorgen. Als je de originele Goat Simulator hebt gespeeld, dan weet je dat de game draait om onnozel speelplezier en dat de slogan ‘hoe gekker hoe beter’ hoog in het vaandel staat. Dat is ook zeker van kracht in deze game.

Vreemde fratsen

De geit die je bestuurt kan alles en iedereen een kopstoot geven, wat voor een aparte reactie kan zorgen, doordat de physics alles behalve realistisch zijn. Je ziet bijvoorbeeld mensen letterlijk door de lucht vliegen als je ze een ‘headbut’ bezorgt. Van dit principe wordt gebruikgemaakt in sommige missies en dat kan hilarische scenes opleveren. De geit heeft ook een bijzondere tong, waar alles aan blijft plakken. Dit gebruik je bijvoorbeeld in één van de opdrachten om kiezers naar stemhokjes te slepen, zodat jij een lokale verkiezing kunt winnen. Er zijn heel veel verschillende missies die je moet volbrengen om de GOAT te worden en deze zal je allemaal met veel plezier uitvoeren, omdat je constant benieuwd bent welke vreemde fratsen je nu weer moet uithalen.

Buiten missies die je meer naar je einddoel brengen, zijn er ook nog verschillende kleinere opdrachten die je kunt vervullen. Je moet dan denken aan het drie keer likken aan een object of voor een bepaalde tijd vliegen. Hiermee win je valuta om kledingstukken voor je geit te kopen die soms extra vaardigheden met zich meebrengen, waaronder het gebruik kunnen maken van een wapen. Er zijn aardig wat kledingstukken te verdienen en de drang is groot om deze allemaal te ontgrendelen. Het besturen van de geit zelf was in het eerste deel vrij losjes en zorgde er soms voor dat missies moeilijk te behalen waren. Voor dit nieuwe deel is de besturing een stuk strakker, wat de eerder genoemde frustratie die van toepassing was op het origineel totaal wegneemt. Bovendien: ben je het zat om te lopen? Dan kan je nu ook gebruikmaken van voertuigen. Jazeker, de geit heeft namelijk zijn rijbewijs gehaald. Je kan de wereld door racen in verschillende voertuigen en natuurlijk kan je ook hiermee flink wat chaos creëren.

Beetje kort van stof

De campagne zorgt dan wel voor veel speelplezier, heel erg lang duurt het niet. Als je je puur op het einddoel richt, dan kan je ruim binnen vijf uur het ‘verhaal’ afronden. Je mag dan wel veel lol aan de campagne hebben beleefd, maar het voelt een beetje ‘kort van stof’ aan. Dit komt vooral doordat missies over het algemeen simpel zijn en je sowieso niet dood kunt gaan. Als de campagne twee of drie uurtjes langer was geweest, dan had de game net wat meer ‘body’ gehad. Gelukkig is er wel heel wat te zien in de wereld en we raden je ook zeker aan om op onderzoek uit te gaan, zodat de speelduur verder wordt opgerekt. Probeer ook zoveel mogelijk uit, want je acties kunnen letterlijk gigantische – en erg leuke – consequenties hebben. In de speelwereld zijn ook heel veel verwijzingen naar en persiflages van te vinden van games, films en tv-series. Hier begint Goat Simulator 3 al mee de seconde dat je begint te spelen. Dit is niet alleen een leuke intro, het laat ook direct weten wat voor vlees je in de kuip hebt. De game weet meteen een lach op je gezicht te toveren en dat zal tijdens het avontuur nog veel vaker gebeuren.

Er is trouwens nog een andere manier om de speelduur van Goat Simulator 3 te verlengen. De campagne kan je namelijk ook lokaal of online in coöp spelen met drie andere spelers. Het is natuurlijk altijd leuker om met meerdere spelers te spelen en in coöp heb je ook meer content tot je beschikking. Er zijn namelijk op een aantal plekken op de map minigames te vinden die je niet alleen kunt spelen. Zo is er een Splatoon-achtige minigame, waar je objecten in jouw kleur moet verven en een minigame waarbij je in een auto zit met drie bommen achterop en ieder deze bommen moet laten exploderen door daar tegenaan te rijden. Het zijn hele simpele mini spelletjes, maar ze zijn daarom niet minder leuk, want ze zorgen voor een goede en leuke afwisseling.

Meer van hetzelfde?

Als je het origineel hebt gespeeld, valt je in deze review waarschijnlijk op dat Goat Simulator 3 niet heel veel anders doet dan zijn voorganger. Dat klopt inderdaad. Wel is het zo dat deel drie veel meer gestroomlijnd is. Zo is het onder andere duidelijker wat je opdrachten zijn en je hebt nu een volledig open wereld tot je beschikking en niet een wereld die uit stukjes level bestaat, die eerst moeten worden ingeladen. Is het dan erg dat er op gameplay gebied niet veel veranderd is? Nee, helemaal niet. Dit komt vooral doordat Goat Simulator een vrij unieke game is en er ook niet tientallen klonen van op de markt zijn. De formule voelt daarom nog fris en heeft in principe (nog) geen grote veranderingen nodig. Wat je nu krijgt is een game die beter is dan zijn voorganger en waar simpelweg heel veel plezier aan te beleven valt.

Goat Simulator was zelf destijds niet bepaald een hoogvlieger wat graphics betreft en hetzelfde kan gezegd worden over dit deel. Ja, het is een grote vooruitgang als je de twee delen met elkaar vergelijkt, maar Goat Simulator 3 ziet er voor huidige standaarden redelijk uit, maar daar blijft het dan ook bij. Wel moet gezegd worden dat het een kleurrijke wereld kent. De resolutie en framerate zijn voor huidige maatstaven wel goed. Het spel wordt ogenschijnlijk in 1440p weergegeven bij 60 frames per seconde. De framerate is over het algemeen stabiel, maar als je in een drukke stad loopt, wil deze wel wat inkakken. Echt storend is dit niet, maar iets anders wel. Het beeld wil namelijk soms iets van een halve seconde blijven hangen en dat leidt af. Het is onduidelijk wat hier de reden voor is, want het kan overal in de speelwereld voorkomen.

Gespeeld op: PlayStation 5.

Ook verkrijgbaar voor: PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S en pc.