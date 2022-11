Rockstar Games werkt al enige tijd aan Grand Theft Auto VI, maar wanneer de game moet uitkomen is nog niet bekend. Dit zal waarschijnlijk nog wel even gaan duren ook, gezien Rockstar Games niet bekendstaat als de meest snelle ontwikkelaar. Daarnaast hebben games in deze franchise vaak met uitstel te maken en dat zal met het zesde deel niet anders zijn als dat nodig is.

In gesprek met investeerders liet Take-Two Interactive CEO Strauss Zelnick onlangs al optekenen dat het lekken van Grand Theft Auto VI geen invloed heeft op de ontwikkeling, maar dat uitstel zeker niet uitgesloten wordt. Zelnick stelt namelijk dat het bedrijf te allen tijde voor uitstel zal kiezen als dit de uiteindelijke game ten goede zal komen.

Take-Two heeft zeer hoge verwachtingen aangaande de kwaliteit van Grand Theft Auto VI. Rockstar Games heeft voor zover hij zich kan herinneren ook geen teleurstellende release afgeleverd in de franchise en die hoge mate van kwaliteit moet te allen tijde nagestreefd worden. Ook als dit betekent dat het nieuwe deel meermaals uitgesteld moet worden.

“We definitely have very high quality expectations. This company is a hit factory – we haven’t had a disappointing release in as long as I can remember. I’d much rather have the situation we’re in, which is we’ve had some delays and we have had to revise down guidance – I’ll choose that any day over taking some flops.”