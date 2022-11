NCSoft was vorige week in het nieuws omdat er een gerucht de ronde deed dat de Koreaanse ontwikkelaar bezig is met een Horizon MMORPG. Of dat klopt is niet bevestigd, maar wat wel zeker is dat ze in ieder geval met een eigen project bezig zijn.

De game waar NCSoft nu aan werkt gaat voorlopig onder de naam ‘Project LLL’ door het leven. Dit is een MMO third person shooter. Volgens project lead Seeder Jaehyun Bae gaat het om een geheel nieuw genre, dat compleet anders is dan de populaire looter shooters en Battle Royale-titels. De nieuwe game pakt verschillende elementen en speelstijlen van eerdere titels van de ontwikkelaar en deze worden gecombineerd in het nieuwe project.

“We wanted to create a new genre that is completely different from the recently popular looter shooter or battle royale. We want to create a new market that is exclusive to NC with a new IP that incorporates the keywords ‘shooter,’ ‘MMO,’ and ‘open world.’ We are developing a project that combines different play styles and elements from NC’s previous games, and we are very excited to share a sneak peek with our community.”

Project LLL valt onder het sci-fi genre, maar kan volgens de project lead ook onder het sub-genre ‘alternatieve geschiedenis’ vallen. Voor het overkoepelende verhaal van de game is er inspiratie gehaald uit onder andere Blade Runner en Total Recall.

Project LLL zal uitkomen voor consoles en pc en staat gepland voor 2024. Welke consoles precies worden bedoeld is nog niet bekend, maar de PlayStation 5 en Xbox Series X|S lijken logisch. Er is ook al een gameplay video van het spel verschenen én een video interview met de ontwikkelaar. Beide check je hieronder.