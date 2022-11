Veel gamers zullen nog bezig zijn met het laatste avontuur van Kratos en Atreus: God of War: Ragnarök. De game van Sony Santa Monica vergaart over de hele wereld niks dan lof en één van de hoogtepunten zijn wederom de adembenemende beelden. Toch zijn er ook een aantal fans die Ragnarök alweer in een nieuw jasje hebben gestoken.

Het retro-jasje, uiteraard. Jackarte heeft namelijk op YouTube een video gedeeld waarin we kunnen zien hoe God of War: Ragnarök er op de originele PlayStation uit had gezien. Zoals je misschien al verwacht, staat het filmpje bol van onhandige animaties, polygonen en wat minder levendige landschappen als de echte game.