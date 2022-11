Battlefield 2042 was bij de lancering misschien niet de game waar iedereen op had gehoopt, maar DICE is vastberaden om de game te blijven verbeteren en er zal waarschijnlijk eind dit jaar nog een nieuw seizoen van start gaan: ‘Escalation‘. Dit seizoen zal onder andere een nieuwe Specialist toevoegen en de Specialists zullen in het geheel weer terugkeren naar een soort class-based systeem.

Daarbij is nu ook ogenschijnlijk de nieuwe map van dit seizoen gelekt: ‘Eruption’. Op Twitter heeft een leaker een reeks afbeeldingen gedeeld van de map, die zich in Pompeii afspeelt en een heuse vulkaan bevat. Spelers zullen gescheiden worden door een intense laag aan rook die eerst uit de vulkaan komt en tijdens de uitbarsting zullen infanterie en voertuigen door de schokgolf teruggeduwd worden.