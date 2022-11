In 2012 ging Sony Nintendo achterna door diverse iconische personages uit eigen franchises in een vechtgame te stoppen. Deze vechtgame kennen we natuurlijk als PlayStation All-Stars Battle Royale, waarin Kratos ook een rol had.

We weten allemaal inmiddels wel dat God of War: Ragnarök vol zit met geinige easter eggs en het optreden van Kratos in de genoemde vechtgame komt ook even ter sprake. Mimir heeft hier namelijk wat van vernomen en vraagt Kratos hiernaar.

Zijn antwoord… zie hieronder.