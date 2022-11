Morgen lanceert Call of Duty: Warzone 2.0 en om die aanstaande release nog een keertje onder de aandacht te brengen, heeft Activision een launch trailer uitgebracht die veel van de actie laat zien. Gevechten, voertuigen, de DMZ-modus, alles komt voorbij in de spectaculaire trailer hieronder.

Om goed voorbereid aan de actie te beginnen is het mogelijk om de game nu in pre-load te zetten, zodat je morgenavond om 19:00 uur gelijk van start kan gaan. Met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 gaat de originele Warzone offline voor 12 dagen. Deze game keert op 28 november terug als Call of Duty: Warzone Caldera.