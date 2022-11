Tijdens Gamescom Opening Night Live in 2021 kondigde de Zuid-Koreaanse ontwikkelaar Pearl Abyss het opvallende DokeV aan. Een bijzonder kleurrijke en vrolijke game, waarin het verzamelen van allerlei wezens en dingen centraal staat, wat weer van pas kan komen in gevechten.

Het is een wat vreemde eend in de bijt, maar dankzij de visuele stijl werd de titel bij de aankondiging erg gewaardeerd. Destijds werd aangekondigd dat de game in 2023 zou moeten verschijnen, maar dat is niet langer het geval.

Bij het bekendmaken van de kwartaalcijfers heeft de ontwikkelaar laten weten dat de game uitgesteld is, waardoor het niet langer in 2023 uitkomt. Crimson Desert, een andere game die in ontwikkeling is bij Pearl Abyss, is ook uitgesteld. Deze game komt nu in de tweede helft van 2023 uit.