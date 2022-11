Gezien we op de helft van de maand november zitten, mogen we weer een overzicht verwachten van alle nieuwe titels die de rest van de maand naar PC/Xbox Game Pass komen. Microsoft heeft de line-up voor de rest van de maand nu bekendgemaakt en het betreft in totaal 10 games, waarvan er 2 direct beschikbaar zijn om te spelen.

De line-up voor de rest van november tref je zoals altijd in het overzicht hieronder.

Vanaf vandaag

Pentiment (Cloud, console & pc)

Somerville (Cloud, console & pc)

Vanaf 17 november

Dune: Spice Wars (Pc)

Ghostlore (Pc)

Lapin (Cloud, console & pc)

Norco (Cloud & console)

Vanaf 22 november

Gungrave G.O.R.E (Cloud, console & pc)

Vanaf 29 november

Insurgency: Sandstorm (Cloud & console)

Soccer Story (Cloud, console & pc)

Vanaf 30 november

Warhammer 40,000: Darktide (Pc)

Op 30 november zijn er ook een aantal games die Xbox/PC Game Pass zullen verlaten en dat zijn de onderstaande:

Archvale (Cloud, console & pc)

Deeeer Simulator (Cloud, console & pc)

Final Fantasy XIII-2 (Console & pc)

Mind Scanners (Cloud, console & pc)

Mortal Shell (Cloud, console & pc)

Space Warlord Organ Trading Simulator (Cloud, console & pc)

Undungeon (Cloud, console & pc)

Warhammer 40,000 Battlesector (Cloud, console & pc)

Xbox Game Pass abonnement nodig? Klik hier voor Nederland en hier voor België.