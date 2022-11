Begin dit jaar werd er een nieuwe survival game aangekondigd, namelijk Forever Skies. Het was de bedoeling dat de game dit jaar als early access-titel zou worden aangeboden, maar dat gaat helaas niet door. De game is namelijk uitgesteld naar volgend jaar.

De reden voor het uitstel is dat er veel feedback op de eerder uitgegeven demo is losgekomen, zo laat de ontwikkelaar via persbericht weten. Far From Home, de ontwikkelaar, wil hier gehoor aan geven, maar dat heeft natuurlijk wel extra tijd nodig. Zo wordt er onder andere meer variatie in de locaties verwerkt, alsook meer mogelijkheden om je schip te customizen toegevoegd.

De early access van Forever Skies zal nu in de eerste helft van 2023 beschikbaar worden gesteld. Zodra de Poolse ontwikkelaar een exacte releasedatum weet, zullen ze dit direct met de geïnteresseerden delen.