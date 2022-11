Elden Ring is nog geen jaar op de markt, maar de verkopen gaan nog steeds erg goed. Er is inmiddels weer een nieuwe mijlpaal bereikt. Bandai Namco heeft ons weer op de hoogte gesteld van hoeveel exemplaren er ondertussen zijn verkocht. De teller staat nu op meer dan 17,5 miljoen.

De laatste keer dat de verkoopaantallen bekend werden gemaakt was in augustus, toen waren er 16,6 miljoen stuks van Elden Ring verkocht. De verkopen van de game gaan nu dus niet meer zo snel, wat op zich niet gek is. De game is over zijn piek heen.

Er is echter een kans dat dit de komende weken zal veranderen. De feestdagen komen er immers weer aan en dat gaat vaak gepaard met een boost in verkopen van de populaire titels.