Ontwikkelaar CD Projekt RED heeft de laatste tijd hard gewerkt aan een current-gen versie van The Witcher 3 en onlangs kregen we dan eindelijk het nieuws waar we op zaten te wachten: The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition zal op 14 december verschijnen. Als we de ontwikkelaar mogen geloven, zal die nieuwe versie heel wat veranderingen met zich meebrengen.

De current-gen update zal de gebruikelijke grafische en technische verbeteringen introduceren (denk hierbij aan ray tracing, snellere laadtijden, betere visuals, etc.), maar ook nieuwe content. Verschillende mods zullen inbegrepen zijn alsook nieuwe wapens, uitrusting en kostuums die gebaseerd zijn op de Netflix serie.

“Enhanced with the power of next-gen consoles and modern PC hardware in mind, the upcoming update will feature dozens of visual, performance and technical enhancements, including ray tracing support, faster loading times on consoles, a variety of mods integrated into the experience, and much more! On top of that, we’re adding a set of DLCs inspired by Netflix’s The Witcher series, such as new weapons and armor for Geralt and alternative looks for select characters.”