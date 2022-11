Gezien de aanhoudende populariteit van Grand Theft Auto, mogen we ons best hardop afvragen waarom er nooit een film of serie van de franchise is gemaakt. Het had echter niet veel gescheeld, of een dergelijk project was wel degelijk van de grond gekomen. Zo onthult Kirk Ewing – mede-oprichter van de app Veemee – in gesprek met de podcast van Bugzy Malone op de BBC.

Vlak na de release van Grand Theft Auto III spoorde Ewing namelijk voormalig Rockstar-baas Sam Houser op in zijn hotel, waar ze samen de mogelijkheden omtrent een film hebben besproken. Na gesprekken met producenten werden onder meer de namen van rapper Eminem genoemd – die naar verluidt een rol moest gaan spelen – en die van wijlen regisseur Tony Scott, bekend van films als Top Gun en True Romance.

Ewing belde vervolgens Sam Houser op met deze namen, waarop Houser vervolgens weer aangaf dat hij geen interesse (meer) had. Sindsdien zijn er nooit meer gesprekken geweest over een film, in ieder geval niet tussen Ewing en Houser.