November wordt een gevulde maand voor Marvel’s Avengers, want Crystal Dynamics heeft aangekondigd wat we nog zoal van de game mogen verwachten in de komende periode. Update 2.7 staat op de planning en die brengt Bucky Barnes, ook wel bekend als de ‘Winter Soldier’, naar de game als speelbaar personage.

Voor deze nieuwe held zal er ook een nieuwe Heroic Mission Chain beschikbaar zijn, waarin het verwerken van Bucky’s trauma’s centraal zal staan. Daarnaast is er ook een nieuwe Omega bedreiging gedetecteerd, waarbij je met maximaal vier spelers in het kloonlab van AIM het moet opnemen tegen een herrezen MODOK. Meer specifieke details volgen op een latere datum.

Update 2.7 gaat live op 29 november en het team achter de game belooft dat we nog meer nieuwe content in de toekomst mogen verwachten.