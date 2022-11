God of War: Ragnarök is onder ons en velen zijn dit nieuwe avontuur in de Noorse mythologie al begonnen. God of War zou echter God of War niet zijn zonder Kratos, de beruchte man die op een bloeddorstige manier de Griekse godenwereld heeft uitgeroeid. Sinds hij echter een zoon heeft gekregen, Atreus, is hij een nieuw persoon geworden. Een nieuwe behind-the-scenes video vertelt ons meer over hoe het personage precies tot stand kwam.

Christopher Judge, de acteur die Kratos vertolkt, vertelt over zijn band met het personage en hoe hij Kratos tot leven wou brengen in de game. Ook enkele internationale stemacteurs komen aan het woord. Heel wat elementen worden besproken, zoals stemmenwerk, motion capture, stuntwerk en meer.

Bekijk de volledige video hieronder, maar let wel op dat de video enkel aan te raden is aan mensen die de game al uit hebben. Dit in verband met spoilers. Voor meer over God of War: Ragnarök kan je hier onze review lezen.