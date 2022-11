Vanavond om 19:00 uur gaat Call of Duty: Warzone 2.0 officieel live en mocht je in de buurt van je PlayStation of Xbox zijn, dan adviseren we je die alvast aan te zetten. Eerder vanmiddag is de download live gegaan en met 70GB kan het even duren vooraleer je de game binnen hebt gehaald.

Call of Duty: Warzone 2.0 is een aparte client van Call of Duty: Warzone. Hierdoor zul je vanaf nul opnieuw moeten beginnen in deze game, niks uit het vorige deel is overdraagbaar. Daarbij gaat het origineel vandaag ook voor 12 dagen offline om op 28 november terug te keren als Call of Duty: Warzone Caldera.

Samen met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 gaat vandaag ook het eerste seizoen van start. Dit betekent automatisch ook de introductie van een nieuwe Battle Pass en het systeem is wat dat betreft wat aangepast. In plaats van een lineair pad richting tier 100, krijg je nu een grid te zien onder de noemer ‘Combat Map’.

Afhankelijk van hoe ver je bent in de Battle Pass kun je zelf je beloningen uitkiezen. Om te voorkomen dat spelers gelijk de ‘waardevolle’ content unlocken, is de Combat Map opgedeeld in verschillende sectoren die eerst vrijgespeeld moeten worden. De bovenstaande afbeelding geeft daar een duidelijk beeld van of check anders de onderstaande trailer.