Elke maand brengt Microsoft een nieuwe update uit voor de Xbox consoles en zo is inmiddels ook de november update beschikbaar gesteld. Deze update komt met een aantal nieuwe features en verbeteringen, die we kort hieronder langsgaan. Voor een meer uitgebreide omschrijving, kan je bij de Xbox Wire terecht.

Een van de fijne verbeteringen is dat het nu nog gemakkelijker is om te chatten met vrienden via Discord. Na het updaten is het bij een gelinkt account mogelijk om eigen Discord voice channels direct vanaf de Xbox te joinen. Je kunt via de applicatie precies zien welke kanalen er zijn en wie erin zitten, zodat je snel een juiste keuze kunt maken.

Een andere verbetering is dat geluidsonderdrukking nu is geactiveerd bij het gebruik van Discord. Deze feature blokkeert achtergrondgeluiden zoals blaffende honden, toetsenbord getik en meer. Als je daar geen last van hebt, kan je de filter ook weer uitzetten.

Je kunt jouw wensenlijst vanaf de console of Xbox.com met anderen delen en zij kunnen dan op eenvoudige wijze de games aanschaffen en naar je toesturen. Je ontvangt een notificatie als je een game of content cadeau hebt gekregen. Ideaal voor tijdens de feestdagen. Tevens krijg je een melding als één van je gewenste titels/content in de aanbieding is.

Op de Capture & Share tab van de Xbox guide kun je nu de nieuwe Captures app vinden. Je krijgt hiermee beter overzicht, alsook betere management en editing opties voor je opgenomen content. Het laat je ook toe om clips en screenshots direct naar een externe drive te kopiëren.

Andere details zijn als volgt:

Meer specifieke informatie over het stroomverbruik van de console is nu te zien bij Power Options. Hier kun je het verbruik tussen de verschillende modi vergelijken.

Je kunt meer specifieke instellingen toepassen op het stroomverbruik van je console.

Je kunt je livestream nu direct vanaf de Xbox starten via Twitch, Lightstream en Streamlabs.

Controllers die gebruikt worden voor Xbox Cloud Gaming bieden nu ook rumble ondersteuning via pc en Mac (Samsung tv’s volgen later deze maand).

Er is een nieuwe sectie met aanbevolen zaken om het beste uit je console te halen toegevoegd aan de Instellingen.

Het is mogelijk om via iemands persoonlijke profiel te vragen om direct mee te doen aan een sessie. Deze persoon krijgt een melding en kan hierop reageren.

Xbox Assist heeft een nieuwe naam: Xbox Support.

De Xbox zal je bij het opstarten een melding geven dat er een update beschikbaar is, die je dan gelijk kan downloaden en installeren, mits de console verbonden is met het internet.