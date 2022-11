Met de release van Call of Duty: Warzone 2.0 is gisteren ook het eerste seizoen van start gegaan. Dit heeft ook een nieuwe Battle Pass opgeleverd, die met een nieuw systeem komt om content vrij te spelen. Echt soepel verloopt het allemaal niet, want er zijn bugs geconstateerd en daardoor gaat het unlocken van de content moeizamer dan de bedoeling is.

Als je naar de Battle Pass pagina van de game gaat, zul je rechts onderin zien hoeveel tokens je hebt. Dit bouw je op door de game te spelen en ook kun je een reeks toebedeeld gekregen hebben als je de Vault Edition van Call of Duty: Modern Warfare 2 hebt gekocht. Hier zijn echter issues mee.

Zo kan het voorkomen dat er bij het aantal tokens 0 staat terwijl je recht hebt op tientallen tokens via de Vault Edition. Indien dat het geval is, dien je de game even opnieuw op te starten en dan zou het goed weergegeven moeten worden. Het kan echter zijn dat het later weer niet klopt, waarvoor de genoemde workaround als oplossing functioneert.

Infinity Ward is op de hoogte van de bug in de game, die dus een foutief aantal tokens weergeeft. Ze werken aan een oplossing. Daarnaast zijn ze ook op de hoogte van het probleem met het vormen van party’s. Dit kan geregeld niet in-game omdat er aangegeven wordt dat er verbinding met de data centers gemaakt wordt, waardoor je weer terug bij af bent.

De belangrijkste issues die bekend zijn en waaraan gewerkt wordt, zijn de volgende: